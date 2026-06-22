サッカー元日本代表DFで解説者の松木安太郎氏（68）が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に中継で生出演し、元日本代表の本田圭佑（40）のFIFAワールドカップ（W杯）の日本代表戦解説について解説した。本田はオランダ戦に続き、20日（日本時間21日）のチュニジア戦も現地から解説。現役選手としてピッチに近い感性を駆使し、臨場感あふれる解説と独特なボキャブラリーで視聴者を楽しませている。