立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCKOUT.67〜KNOCKOUTSUMMERJAMinOSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT−REDフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rはスラサック・クルーダームジム（29＝タイ）と4戦連続KO中の“狂拳”迅（22＝WIZARDキックボクシングジム）が対戦することが決まった。「思い出作りに来てないのでケンカするつもりでもない。ケガとか乗り越