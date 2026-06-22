立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCKOUT.67〜KNOCKOUTSUMMERJAMinOSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT−RED女子ライトフライ級王座決定戦3分3R・延長1Rは参戦2戦目の小林愛理奈（25＝FELLOWGYM）とサネーガーム・サックチャムニ（17＝タイ）が対戦することが決まった。会見した山口元気代表は「サネーガームがどうしてもやりたいというのでタイト