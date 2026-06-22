高級フルーツ「紅プリンセス」が中国に流出した疑いがあることをめぐり、愛媛県知事は、農林水産相に実態解明に向けた支援を要望しました。愛媛県・中村時広知事「苗木（の販売）は許諾業者のみ、量販店は禁止、みかん研究所等視察の受け入れも禁止。やれることは全てやってきてこういう状況だったので、本当に残念」愛媛県が開発した高級かんきつ「紅プリンセス」をめぐっては、「紅プリンセス」と疑われる苗木が中国の通販サイト