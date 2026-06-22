「電影少女」や「I"s」「ウイングマン」などの作品で知られる漫画家桂正和氏（63）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。ファンや関係者から心配されている自身の体調について現状を報告した。桂氏は昨年11月の投稿で「詳細は言いませんが、私は最近、大きな手術を致しました。なので当分の間、静養しつつ緩やかにリハビリをしていきます」と明かし、「これに関しての、問い合わせ等、私にも集英社などにも、なさらないでくださ