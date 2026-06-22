ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、滞在先の城で国王一家と夕食を共にされました。ベルギー入りから一夜明けた日本時間の22日未明、両陛下は宿泊先のシエルニョン城でフィリップ国王夫妻や、21日に空港で出迎えた、王位継承順位1位で愛子さまと同じ年齢のエリザベート王女など、4人の子どもたちと夕食を共にされました。陛下は、同じ年齢の国王とイギリス留学時代から40年以上交流があり、結婚後は家族ぐるみで親交を重ねら