俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。セリフを覚えていかない中の撮影で、渡哲也さんに救われたことを語った。MCの林修氏から「あぶない刑事」シリーズでの特徴的なサングラスについて聞かれ、舘は「サングラスって便利なんですよ。全然セリフ覚えていかなかったんで…」と、カメラの横などにカンペを置いていたという。林氏は「石原軍団でも結構そういうことがあったって他で聞いた