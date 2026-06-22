◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神伏見寅威捕手▽阪神嶋村麟士朗捕手▽ＤｅＮＡ加藤響内野手▽巨人森田駿哉投手▽ヤクルトモイセエフニキータ外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天西垣雅矢投手▽楽天日當直喜投手▽西武平良海馬投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク木村光投手▽日本ハム柴田獅子投手▽楽天宋家豪投手▽楽天