【モデルプレス＝2026/06/22】夏木マリが6月21日、自身のInstagramを更新。手作りのパスタを公開した。【写真】74歳ベテラン女優「本格的で美味しそう」チャチャッと作った海鮮トマトパスタ◆夏木マリ、手作りパスタ公開夏木は「出かけるから、チャチャっとパスタ （イカの絵文字）とあさりの（トマトの絵文字）味〜」とコメント。ネギと大葉をかけたトマトソースパスタとマヨネーズを添えたブロッコリーが並ぶ食卓を公開した。◆