今回のお悩みから揚げがカラッと揚げられないんです。油が多いのかなと思って、揚げ焼きにもトライしてみましたが、いっそうべチャッとしてしまって落ち込んで、以来、わが家では食べたくても「から揚げ」は禁句（笑）！上あごがやられそうなくらい、ザックザクころものから揚げに憧れています！（まめこさん・40代）炭酸水でころもを練ってだまを作ってもおいしい♡めざすは韓国のクリスピーフライドチキン！「これさえ出