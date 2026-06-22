【女子旅プレス＝2026/06/22】フィンランド最古のベーカリーカフェ「エクベリ」の日本初となる常設店が、東京・新宿の伊勢丹新宿店に7月15日にオープン。本場ヘルシンキの味わいを忠実に再現した伝統的なシナモンロール「コルヴァプースティ」など、本格的な北欧のパンや焼き菓子が展開される。【写真】ヘルシンキに本店を構える「エクベリ」◆日本人旅行者にも愛される「エクベリ」初の常設店ヘルシンキ中心部の歴史あるブールバ