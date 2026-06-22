今週の中国地方は雨の降る日が多いでしょう。また、台風7号周辺の暖かく湿った空気の影響で、本州付近に停滞する梅雨前線の活動が活発化する可能性があり、瀬戸内側で大雨になる可能性もあります。こまめに最新の気象情報を確認してください。また、ジメジメ・ムシムシとした日が続くため、体調管理にお気をつけください。今夜も、瀬戸内側は雨今日22日(月)の中国地方は、九州の南にのびる梅雨前線や気圧の谷の影響で、断続的に雨