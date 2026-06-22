メインシナリオ…高値圏から大きく値を削ってきた。その後は下げ渋りを見せており、100日線などに支持されて、再び上値を追う展開になるとみられる。その場合は、転換線の214.01が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、215円の節目、6月16日の高値215.56，6月5日の高値215.61、4月30日の高値216.60、2008年1月8日の高値217.34などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、100日線の212.81、5月18日の安