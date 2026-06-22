メインシナリオ・・・17日以降、年初来高値の更新が続いており、上値探りの動きが鮮明になっている。きょう、昨年4月9日以来の高値水準となる1.4193カナダドル（以後、単位省略）まで一時上昇しており、目先の上値目標として、昨年4月7日の高値1.4296や昨年4月3日の高値1.4319が意識されている。昨年4月3日の高値1.4319を上抜くようなら、昨年４月2日の高値1.4365を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、18日の安値1.4