ゴールデンウィーク中に東京都福生市で発生した「ハンマー事件」の容疑者は、どのようにしてネットでヒーローに祀り上げられたのかーー。取材を進めると、一部が暴走し、無関係の地元民に嫌がらせ電話をかける「2次被害」まで起きていたことがわかった。（前後編の後編）＊＊＊【写真】“追い詰められた末の悲劇” 高林容疑者をヒーローに祀りあげた「署名サイト」とネット民を“暴走”させるきっかけになった「現場写真」前