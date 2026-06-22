今年4月から所得制限が撤廃された“高校授業料無償化”の恩恵を受け、教育費の負担を感じずに乗り切れる家庭は多いはず。しかし、問題はその先の大学だ。大学の授業料の負担軽減についてはまだ十分に施策が進んでいない。さらに、近年の大学入試制度によってもたらされる「死角」も。パニックに陥る親も少なくないというこのケースに、教育費問題に詳しいFP八木陽子さんが授ける緊急処方箋とは。【漫画】成績優秀だった兄は心が