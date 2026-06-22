今すぐの完成度より、数年後のスケールに目を向けたいルーキーがいる。昨年のドラフト会議では、支配下で73人、育成で43人が指名を受けた。セ・リーグは竹丸和幸（鷺宮製作所→巨人1位）、パ・リーグでは小島大河（明治大→西武1位）、岩城颯空（中央大→西武2位）らが、早くも一軍で存在感を示している。その一方、一軍の戦力になるには時間がかかっても、ファームで大器の片鱗を見せている選手は少なくない。今回はパ・リ