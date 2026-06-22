世界的にヒットしているカナダ発のドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』が、日本ではU-NEXTで8月28日より独占配信されることが決まった。【場面カット多数】注目のドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』愛し合う姿同作は、カナダの作家レイチェル・リード子によるベストセラー小説「Game Changers」シリーズの第2作を原作としたドラマ。舞台は北米プロアイスホッケーリーグ・MLH。カナダ代表のシェーン・ホランダーとロシア出身の