◆ロサンゼルス・ドジャース 1 − 12 ボルチモア・オリオールズ21日（日本時間22日午前5時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）2児のパパとなったドジャースの大谷翔平選手が、父の日に2試合連続ヒットです。現地はこの日が父の日で、大谷選手も父の日仕様の水色のバットとスパイクで登場しました。大谷選手は、2日前に第2子誕生を報告。SNSで、「この素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大