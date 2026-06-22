超特急のユーキさん（31）が急性虫垂炎と診断され、出演予定だったイベントを欠席することが22日、グループの公式サイトで発表されました。公式サイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」と発表。今後の復帰時期については「医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」とし、23日に開催予定の『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』と、25日に開