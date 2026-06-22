イランとアメリカによる戦闘終結に向けた対面協議がスイスで行われました。協議は、仲介国のカタールとパキスタンを交え、21日にスイスで行いました。イランメディアによりますと、イラン側は冒頭の握手や集合写真の撮影を拒否しました。また協議のさなか、トランプ大統領がSNSでイランへの再攻撃を警告したことに反発し、イランメディアは、代表団が一時会場を離れたと伝えました。一方、アメリカ政府はこの報道を否定し、イラン