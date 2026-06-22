フランシスコ・グテレス・ルオロさん【ディリ共同】東ティモールの前大統領フランシスコ・グテレス・ルオロさんが21日、マレーシア首都クアラルンプールの病院で亡くなった。71歳。親族が共同通信に明らかにした。親族によると、5月に胸部の痛みを訴えて地元の医療機関で診察。その後、マレーシアの病院に入院して治療を受けていた。1954年、東部ビケケ県生まれ。東ティモール大法学部卒。74年に東ティモール独立革命戦線（