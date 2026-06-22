グラビアアイドルの柳瀬さきが22日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。27日から30日まで取手競輪で行われる開設76周年記念「水戸黄門賞G3」の魅力をアピールした。S級S班の吉田拓矢（茨城）、真杉匠（栃木）、南修二（大阪）らを軸に、激しい展開が予想される。柳瀬は「吉田拓矢＆有希による兄弟選手の連係は譲れません。そして地元勢は10人いて、どれだけ勝ち上がるか。また、朝倉智仁選手はしっかり先行すると