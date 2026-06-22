タレントの平野ノラが２２日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」で、サッカー日本代表の鎌田大地がチュニジア戦でゴール後に電話をかけるポーズをしたことに言及した。オープニングトークで平野はすぐさま「ありがとうございました」「得点、一番初めにあげた鎌田選手、やってましたよね？『しもしも』やってましたよね？」と食い気味に訴えた。ナイツ・塙宣之も「『しもしも』、やってましたね」というと、平野は「