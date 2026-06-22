参議院で22日午後、予算委員会の集中審議が開かれた。立憲民主党の杉尾秀哉議員は、いわゆる“中傷動画”問題などで高市総理大臣を厳しく追及した。杉尾氏がまず追及したのは、「高市総理の虚偽答弁疑惑」についてだった。自民党総裁選挙などで他の候補者を中傷する動画を作ったとする人物と、高市総理の秘書とが、オンライン会議を開いたことがあると認める内容が記された「高市事務所から週刊誌への4月3日付の回答」について、高