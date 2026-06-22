週明けの東京株式市場日経平均株価は終値でも初めて7万2000円の大台を超え、6日連続で最高値を更新しました。【映像】7万2000円の大台を超えた日経平均終値きょうの日経平均株価はAI・半導体関連企業への期待感から上昇し、19日につけた取引時間中の最高値7万1952円を上回り、一時、7万2800円台まで値上がりしました。終値は先週末より1103円高い7万2353円で、6営業日連続での最高値更新となりました。市場関係者は「きょ