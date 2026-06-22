俳優舘ひろし（76）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。「カンペだらけ」だった現場について語った。MCの林修氏から、「あぶない刑事」シリーズでの特徴的なサングラスについて聞かれ「サングラスって便利なんですよ。全然セリフ覚えていかなかったんで、カンペを置いておいて、顔はこっち（違う方向を）向いてるんですけど」と、カンペを読むためにも有効だったという。林氏は「撮影セットに貼ってあ