２２日の東京株式市場は朝方に日経平均株価が一瞬安く始まったが、その後は一気に切り返し上げ足が加速した。終値で７万２０００円台に乗せて取引を終えている。 大引けの日経平均株価は前営業日比１１０３円９０銭高の７万２３５３円９６銭と大幅高で８連騰。プライム市場の売買高概算は２０億８２５３万株、売買代金概算は９兆８２４７億円。値上がり銘柄数は７９２、対して値下がり銘柄数は７２７、変わらずは４３銘柄だ