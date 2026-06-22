ＯｒｃｈｅｓｔｒａＨｏｌｄｉｎｇｓはこの日の取引終了後、２６年１２月期の配当予想について普通配当２５円、記念配当５円の計３０円（前期１２円）にすると発表した。従来予想の普通配当１３円から大幅に増額修正する。記念配当は上場１０周年を迎えることを踏まえたもの。 出所：MINKABU PRESS