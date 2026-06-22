テゲバジャーロ宮崎は22日、FW松本ケンチザンガとの契約を更新したと発表した。百年構想リーグでは20試合に出場して4得点だった。なお、MF力安祥伍は松本山雅FCに完全移籍する。同選手は24年に金沢から宮崎に加入。百年構想リーグでは14試合に出場したが、途中出場が多かった。