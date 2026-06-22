レノファ山口FCは22日、ギラヴァンツ北九州からFW渡邉颯太(24)が完全移籍で加入すると発表した。同選手は関西学院大から24年に北九州に加入。2年目の昨季はJ3で31試合に出場して6得点を決めた。今年の百年構想リーグでは、19試合で3得点を決めた。山口は20日に水戸からFW久保征一郎を完全移籍で獲得。22日には清水からFW郡司璃来がレンタル加入することを発表しており、積極的なFW補強が続いている。