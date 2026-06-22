【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年、共にメジャーデビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりのツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY’S×いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』が、東京ガーデンシアターにて6月20日・21日の2日間にわたり開催された。2日目をレポートをお届けする。 ■いきものがかり「風が吹