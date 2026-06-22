フジテレビで６月２５日、よる１１時から「トークィーンズ」を放送する。 この番組は、指原莉乃、いとうあさこらバラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すバラエティー。 今週は、前回出演時に、その“おもしろかわいすぎるリアクション”が話題となった一ノ