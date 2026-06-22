お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさんが21日、アメーバオフィシャルブログを更新。売り切れが続き入手困難だったというミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』を堪能したことを報告した。 2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や、自宅のプール開きの様子など