政府が新たな成長戦略をめぐって、AI・半導体や核融合発電など「戦略17分野」に行う官民投資の規模について、2040年度までに総額370兆円を超える見通しであることがわかりました。高市政権は、AI・半導体や核融合発電など「戦略17分野」の産業に対し、国が投資を主導して民間投資を引き出し国際競争力を高める方針です。政府が近く示す17分野の官民投資の規模の試算では、AI・半導体分野で、AIでロボットなどを自律的に動かす「フ