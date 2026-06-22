今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）が22日、自身のインスタグラムを更新。趣味の渓流釣りでの姿を披露した。山での渓流釣りにハマっている出口は「1ヶ月ぶりの渓流は蛭（ヒル）フィーバーでした」と、血のにじんだ頬の写真を公開。「初の蛭バイトが顔面て耐えかねるって」としたが、「川辺には色んな命があって、そこで終わって。それらを感じることが出来てい