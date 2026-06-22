◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は日本時間22日の大会11日目、グループGとH第2節の4試合が行われました。G組のベルギーはイランと引き分け。ベルギーは後半21分、DFのナタン・エンゴイ選手がレッドカードで退場するなど数的不利の中、両者無得点で終わりました。一方、エジプトはニュージーランドに逆転勝利。前半に先制を許すも、後半13分に追いつ