今年3月、東京・江東区の住宅に侵入し金品を奪おうとしたとして、これまでに5人が逮捕されている事件で、実行役らをリクルートし、現場近くで指示をしていたとみられる男が新たに逮捕されました。強盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の沼田海翔容疑者（25）です。沼田容疑者は今年3月、仲間と共謀して、江東区潮見にある住宅兼会社事務所に侵入し、金品を奪おうとした疑いがもたれています。この事件で、警視庁は