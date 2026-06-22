俳優の安斉星来さんが6月21日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを投稿しました。【写真を見る】【 安斉星来 】「やり損ねてたこと今のうちにぜーんぶする」人気俳優ゆえの言葉にファンから労いの声「今のうちにゆっくり休んで」安斉さんは、「クランクアップしたのでゆっくりとしたプライベートを過ごせてます」と、取り組んでいた仕事にひと区切りがついたことを報告。これまでの多忙な日々から、最近はゆった