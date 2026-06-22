クマの作り物を用いて行われたイオン能代店の訓練＝22日午前、秋田県能代市昨年11月にクマが侵入し、長時間とどまった秋田県能代市の商業施設「イオン能代店」で22日、安全確保の手順を確認する訓練があった。近くの商店街でクマが目撃され、店舗に入り込んだと想定。従業員が客役の住民らを避難させた。イオンが主催し、約100人が参加した。目撃の通報後、店側は市や県警と情報共有を開始。クマの作り物が1階入り口から侵入す