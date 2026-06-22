産業ガス大手のエア・ウォーターは22日、不適切会計問題に関し、外部の弁護士3人で構成する責任調査委員会を設置したと発表した。2020年度から25年9月末までの間に在任した取締役と監査役を対象に、法的責任の有無を検討する。エア・ウォーターは調査を踏まえ、損害賠償請求といった措置を取るかどうか判断する。調査の完了時期は未定としている。不適切会計を巡っては、外部の弁護士らで構成する特別調査委員会が3月に最終報