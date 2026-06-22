元乃木坂46で女優の山下美月（26）が22日、大津市で初の単独主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」の取材会に出席した。宮島未奈氏原作の小説を舞台化。山下演じる主人公成瀬あかりが、周囲におもねることなく全力で我が道を突き進む姿や、成瀬に影響を受けて新しい生き方を見つけていく人々の姿を生き生きと描く。山下は作品の舞台となる大津市で取材会を開き、琵琶湖遊覧船ミシガンで記念撮影を行った。成瀬が西武のユニホームを着