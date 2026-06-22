CNN（CNN）米テキサス州で19日、電気自動車（EV）メーカー、テスラの車が住宅に突っ込み、家の中にいた女性（76）が死亡した。警察が明らかにした。近所の住宅の監視カメラによると、テスラ車が猛スピードで駆け抜けたあと、周囲に大きな音が鳴り響いた。家の中にいた女性は病院に搬送されたが、この事故で負ったけがにより死亡した。ハリス郡の保安官事務所によると、運転していた男性は衝突した当時、自動運転支援システムで車を