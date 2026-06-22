元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。女優として「終わった」と思う瞬間を明かした。ゲスト出演の元TBSのフリーアナ堀井美香（54）と演技論で盛り上がった。田中は「集中する場面で、例えば涙を流すとか、ものすごいけんまくで怒るとかっていう時に、カメラがものすごく近くにある時とか。表情捉えたいからすごい近くに