ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」が２２日、幕を開けた。１３８期の新人レーサー・田中大輝（１９＝福岡）に熱視線を送りたい。当地初出走の２Ｒはコンマ０４のトップスタートから水神祭のチャンスが訪れるも「行けたと思ったけど、１Ｍ落としてしまった」と不発に終わり６着。それでも可能性を感じさせるレースぶりだった。狙うべき理由はもう一つ、前検からチルト３度を選択していることだ。「スリッ