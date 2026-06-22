和歌山競輪Ｆ?「オッズパーク杯」が２３日、開幕する。福永大智（２８＝大阪）は悔しさをバネに反転攻勢に打って出る。「うらやましくて、指をくわえて見ていました」先輩・古性優作の優勝で２１日に終幕した地元Ｇ?高松宮記念杯。特に、同期で普段から切磋琢磨する盟友・中釜章成が古性や南修二の前で風を切る姿がまぶしく映った。「ガマは連日しっかり行ってたし、気合の入ったレースをしてましたね。（自分が）その場にいな