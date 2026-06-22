映画『急に具合が悪くなる』公開後、高校時代の恩師から届いた1通の連絡。認知症の母を持つ恩師は、作品を自身の経験と重ねながら鑑賞したという。その感想を聞いた岡本多緒は「私も胸熱になりました」と振り返り、作品が持つ力を改めて実感した。岡本多緒=オフィシャル提供○高校の恩師から岡本多緒に「観てきました」と連絡映画『急に具合が悪くなる』の公開記念舞台挨拶が20日、都内で開催され、岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代