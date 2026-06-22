メキシコメディアが脚光サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、20日（日本時間21日）に行われたグループF第2節のチュニジア戦で4-0の勝利を収めた。メキシコのモンテレースタジアムには5万人超の観客が集結。一方で現地のある会場では日本人女優が現地ファンを魅了する光景が目撃され、注目を浴びた。メキシコのユニホームを着た現地ファンから歓声を浴びていた。ファンフェスタの会場周辺。日本代表のユニ