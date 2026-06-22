サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が２２日、カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演し、４―０で勝利した北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦チュニジア戦を解説した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴール。この先制弾を決めた鎌田について、前園は「中盤のあたりでしっかり自ら起点となって、上田選手を使って自分もゴール前に入るんですよ。最