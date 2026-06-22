プロボクシングの主要４団体の一つ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２２日までに、ミドル級（７２・５キロ以下）の元３団体王者ゲンナジー・ゴロフキンさん（４４）＝カザフスタン＝と、サッカーのポルトガル代表ＦＷのＣ・ロナウド（４１）＝アルナスル＝のツーショットをＳＮＳで披露。２人の友情を示した。ＧＧＧ（ゴロフキンさんの愛称）は、サッカーの北中米ワールドカップ（Ｗ杯）に出場中のＣ・ロナウドを訪問。ＧＧ